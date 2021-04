La puntata sulla Gallura in onda su Rai2.

Sabato 24 aprile alle ore 17 su Rai2 andrà in onda la trasmissione “Il provinciale” e la Sardegna sarà protagonista di una puntata speciale. Francesco Lucibello, autore del programma, racconterà in particolare la Gallura tra stazzi e banditi, poeti, silenzi e musica. “Entreremo nel tessuto più autentico di questa terra: lo stazzo – racconta Lucibello -. la dimora di contadini e pastori che in Gallura ha scandito il tempo, per secoli”.

L’episodio dedicato alla terra gallurese partirà dalle splendide immagini del Monte di Limbara, passando per la cittadina di Tempio Pausania e le sue chiese, il nuraghe Majori e attraversando il resto dei piccoli comuni circostanti. Il suggestivo viaggio approderà nell’isola di Tavolara con le sue acque verdi e le sue leggende millenarie.

Tema portante della puntata sarà la musica con l’intervista del musicista ed etnomusicologo Sandro Fresi, fondatore di Iskeliu, énsemble di musica etnica. A lui il compito di raccontare la musicalità sardo-corsa negli stazzi, gli strumenti musicali arcaici di cui negli anni, si è fatto portavoce e riscopritore, e il rapporto con Fabrizio de André.

Nello Stazzo-Museo di Lu Branu, ad Arzachena, Sandro Fresi e Iskeliu (Alessandro Deiana, Paola Giua, Enrico Sotgiu) si esibiranno suonando tre brani in acustico: si tratta di Sarté, composizione strumentale dedicata alla località corsa, Comu stella d’Orienti con testo di Maria Multineddu, e Li Mutti con sonorità spagnoleggianti sui versi del Catullo gallurese del 1700, il poeta tempiese don Gavino Pes.

A destra, Sandro Fresi nello stazzo-museo Lu Branu (Arzachena)

L’énsemble Iskeliu (da sx: Enrico Sotgiu, Sandro Fresi, Alessandro Deiana, Paola Giua)

Una vetrina importante per la Gallura che in questo modo, avrà occasione di raccontarsi nei suoi aspetti nascosti: il motore narrante della puntata sarà quello di cogliere l’armonia che si nasconde tra i contrasti di una terra che si mostra, nella sua essenza, solo a chi sa guardare oltre.

(Visited 304 times, 304 visits today)