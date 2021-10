Niente green pass per i seggi, voto da casa per chi è positivo al Covid

Le elezioni comunali di domenica 10 e lunedì 11.

Niente green pass per recarsi al seggio. Tuttavia, per votare infatti le sezioni dovranno attenersi al rispetto del distanziamento sociale. Nelle scuole di Olbia e in Gallura si entrerà quindi poco per volta e nemmeno gli scrutatori non saranno obbligati ad avere il certificato verde.

La spiegazione sul perché non sarà necessario il green pass è nell’improbabilità che nei seggi si possano creare assembramenti, poiché l’affluenza alle comunali difficilmente supera il 60% degli elettori. Tuttavia, per non incorrere in assembramenti è importante sapere già a chi dare il voto.

I documenti richiesti.

Per poter votare a Olbia è necessario presentarsi al seggio con i documenti richiesti, ovvero la carta di identità e la tessera elettorale. I documenti necessari per poter accedere alle votazioni sono la carta di identità ( anche scaduta, ma entro un anno), la ricevuta della richiesta di quella elettronica, la patente, il passaporto, il porto d’armi, il libretto della pensione, le tessere riconosciuta da un’amministrazione dello stato o da ordini professionali (purché abbiano foto e timbro).

Cosa fare in caso di smarrimento.

È necessario richiedere una nuova tessera elettorale per smarrimento, furto (presentando copia della denuncia), esaurimento degli spazi sulla tessera. E’ possibile chiedere il suo duplicato presso l’ufficio elettorale.

Il voto a domicilio.

Sì al voto da casa per chi è in quarantena. Chi è in casa per covid-19 o isolamento fiduciario, c’è la possibilità del voto a domicilio. Il decreto-legge del 17 agosto 2021 n.117 prevede l’istituzione di seggi speciali per permettere il voto a chi si trova impossibilitato di recarsi fisicamente a votare. Per votare a domicilio i Comuni hanno firmato un documento dove si rende noto che tra il 30 settembre e il 5 ottobre 2021, l’elettore deve far pervenire al sindaco nelle cui liste è iscritto, presentando i documenti allo sportello del protocollo, ovvero recapitandoli anche in modalità telematiche a mezzo posta certificata elettronica, al seguente indirizzo (servizio.elettorale@pec.comuneolbia.it), con una dichiarazione a cui si attesta che esprime l’intenzione di votare nel proprio domicilio, allegando certificato rilasciato dal funzionario medico della Asl (la data non non deve antecedere il 14° giorno precedente la votazione).

L’elettore ammesso al voto a domicilio sarà assegnato alla sezione ospedaliera più vicina al proprio domicilio, durante le ore in cui è aperta la votazione o presso il proprio domicilio, indicandone l’indirizzo. Anche chi effettua il voto domiciliare dovrà essere munito di documento di identità e tessera elettorale.