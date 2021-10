Le elezioni comunali in Gallura.

Domenica 10 e lunedì 11 ottobre anche i comuni della Sardegna andranno al voto per il rinnovo dei consigli comunali. Con Olbia anche alcuni paesi in Gallura vedranno i cittadini coinvolti a recarsi ai seggi.

I comuni.

Le elezioni comunali si svolgeranno anche a Luras,Telti, Trinità d’Agultu e Vignola. Mentre a Olbia la sfida è tra il sindaco uscente Settimo Nizzi e Augusto Navone, a Luras si sfidano tre contendenti Pietro Giua (Lista Civica Per Luras), Mauro Azzena (Luras Progetto Futuro) e Giovanni Usai (Luras al Centro). A Telti i candidati primo cittadino sono Vittorio Pinducciu (Viva Telti) e Giuseppe Pinna (Insieme per Telti), mentre a Trinità D’Agultu sarà eletto o il sindaco uscente Gianpiero Carta (Alleanza Democratica) o Francesco Lepori (Alternativa Popolare).

Luras.

La lista per Pietro Giua (Lista Civica per Luras) è composta dai candidati consiglieri Rosario Menconi, Alessia Tamponi, Andrea Scanu, Fiammetta Russo, Sara Corongiu, Ilaria Garrucciu, Mirella Cossu, Nino Pischedda. Quella del candidato Mauro Azzena (Luras Progetto Futuro) ha i seguenti aspiranti consiglieri: Gianni Cabras, Stefania Campus, Mauro Giovanni Cubeddu, Roberto Depperu, Tore Loriga, Giovanna (Nanna) Loriga, Ylenia Rita Musselli, Caterina Pirisinu, Giuseppina Pittalis, Maria Giuseppina Tamponi. Per Giovanni Usai (Luras al Centro) i candidati sono: Gianni Sanna, Battistina Pittui, Simona Cubeddu, Annalina Mureddu, Mirko Satta, Paolo Careddu, Franca Corona, Giovanni Battista Spanu, Aurora Maddalena Laccu, Maria Satta.

Telti.

La lista Viva Telti per Vittorio Pinducciu ha i seguenti candidati consiglieri: Piera Azzena, Giuseppe Fancellu, Sandro Mellino, Irene Fresi, Giuseppe Gua, Gian Mario Inzaina, Gian Mario Stefano Laconi, Isa Pattitoni, Alessandro Rozzo, Matteo Sanna, Gabriele Scanu, Timoteo Scanu.

Per Giuseppe Pinna (Insieme per Telti) sono: Piera Varrucciu, Eleonora Spanu, Piermatteo Spano, Giuseppe Soro, Manuel Serramanzu, Giovanni Pirina, Nicola Pileri, Gian Franco Mastini, Stefano Mauro Mariano, Laura Manzu, Maria Lilla Correddu, Tina Jole Casula.

Trinità D’Agultu e Vignola.

Per il sindaco uscente Gianpiero Carta (Alleanza Democratica) i candidati consiglieri sono: Antonella Prunas, Mauro Addis, Laura Suelzu, Leonardo Ugnutu, Roberto Oggiano, Nuccio Vitiello, Michela Suelzu, Mario Muretti, Valentino Tansu, Silvia Prunas, Salvatore Mamia, Caterina Addis.

Con Francesco Lepori (Alternativa Popolare) ci saranno: Giovanni Altana, Paolo Carbini, Marco Lepori, Sergio Casu, Franca Linaldeddu, Cinzia Mancini, Valeria Lutzu, Maria Fatima Muretti, Carla Muzzigoni, Giancarlo Pala.