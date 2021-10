Le prossime elezioni comunali a Olbia.

Niente green pass e controllo della temperatura, ma è obbligatorio l’uso della mascherina. Queste le regole fondamentali per accedere al seggio per le elezioni comunali di Olbia, che saranno il 10 e 11 ottobre.

Come votare nella scheda elettorale.

Nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, a ogni candidato sindaco è collegato una o più liste di candidati al Consiglio comunale. Dunque, chi andrà a votare potrà farlo in questi modi:

1) fare una X sul nome del candidato sindaco e su una lista a lui collegata;

2) fare una X solo sul nome del candidato sindaco, il voto così non si estende ad alcuna delle liste;

3) barrare il simbolo di una delle liste, così il voto si estende anche al candidato sindaco correlato;

4) Si può scegliere anche il voto disgiunto, indicando un candidato sindaco e, insieme, una lista che appartiene a un’altra coalizione (valido nei comuni oltre i 15 mila abitanti).

E’ possibile quindi esprimere un voto disgiunto, ovvero votare per un candidato e allo stesso tempo esprimere la propria preferenza a una lista avversaria. Se si vota per una lista, è possibile specificare la propria preferenza per 1 o 2 aspiranti consiglieri.

La doppia preferenza di genere.

L’elettore dovrà stare attento alla preferenza di genere, volta a garantire la rappresentanza femminile. Si potrà dunque esprimere fino a 2 preferenze per i candidati scrivendo il cognome del candidato accanto al logo della sua lista, che devono essere di sesso diverso altrimenti sarà annullata la seconda scelta.

Nei comuni con più di 15mila abitanti, in questo caso Olbia, viene eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, ovvero almeno il 50% più uno. Se ciò non avviene si va al ballottaggio. Essendoci solo due candidati a Olbia sarà eletto al primo turno.