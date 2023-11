I lavori di Abbanoa in Gallura.

Per martedì 14 e mercoledì 15 novembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma un importante intervento di efficientamento dell’acquedotto al servizio di Badesi e Trinità d’Agultu. Si tratta di lavori inseriti nel programma complessivo di miglioramento del servizio idrico del nord della Sardegna. Nel dettaglio, sarà collegato un nuovo tratto di condotta, in sostituzione di una vecchia tubatura ormai usurata, lungo l’adduttrice che dal potabilizzatore di Pedra Majore serve i due centri.

Durante le operazioni l’erogazione all’utenza sarà garantita dalle scorte accumulate nei serbatoi comunali. Cali di pressione e temporanee interruzioni potrebbero verificarsi tra le 22 di domani e tutta la giornata di mercoledì.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare eventuali disservizi. I tecnici di Abbanoa saranno mobilitati per riportare in anticipo a pieno regime il servizio qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24.

