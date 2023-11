Si costituisce dopo l’incidente, per lui sarà omicidio stradale

Si costituisce il 38enne responsabile dell’incidente stradale in cui un amico ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti. Si è presentato stamattina alla stazione dei carabinieri di Dolianova. Ora per lui scatterà l’accusa di omicidio stradale. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica lungo la Statale 387, tra Cagliari e Dolianova, all’altezza del bivio per Soleminis. Verso le 4 del mattino il 38enne che era alla guida ha perso il controllo di una Bmw, che ha urtato contro il guard rail. Nell’impatto è morto il passeggero, l’amico 32enne Daniele Picciau. Gli altri due amici (tutta la comitiva era di Dolianova) erano seduti dietro e hanno riportato ferite. Tra i due c’era anche il proprietario del veicolo.

Al momento dell’arrivo dei soccorritori e dei carabinieri, però il conducente era sparito. Le ricerche sono proseguite fino alla notte, estendendosi alle campagne circostanti, alla sua abitazione e agli ospedali. Questa mattina c’è stata la svolta: il 38enne si è presentato alla stazione dei carabinieri per assumersi, con un giorno di ritardo, la responsabilità dell’incidente.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui