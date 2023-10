Alla Marina di Cala dei Sardi va il premio Blue Marina Awards.

Dopo la Marina di Porto Cervo, anche quella di Cala dei Sardi vince un premio per l’eccellenza dei suoi servizi. Alla Marina va il premio dei Blue Marina Awards, assegnato alle strutture portuali che si distinguono per la loro innovazione, impegno nella sostenibilità, accoglienza di qualità e rigorose misure di sicurezza.

L’ambito riconoscimento, giunto alla seconda edizione, è stato conferito nel corso di una cerimonia di premiazione che si è tenuta a Trieste il 6 ottobre scorso presso la Camera di commercio Venezia Giulia, partita con i saluti del presidente Antonio Paoletti che ha sottolineato ”l’importanza di questo evento nella città della vela per antonomasia, proprio per premiare i marina più virtuosi e rispettosi dell’ambiente che puntano su criteri di sostenibilità nella loro gestione”.

L’evento, inserito nel palinsesto della Barcolana, ha celebrato l’impegno delle strutture dedicate alla nautica da diporto verso l’eccellenza nell’industria portuale italiana. L’iniziativa, ideata e coordinata da Walter Vassallo e promossa da Assonautica Italiana e ASSONAT, con il supporto tecnico del RINA, ha visto la partecipazione di oltre 100 strutture da tutta Italia. I risultati di questa edizione sono stati definiti straordinari. Tra i marina resort, porti turistici e approdi turistici, in 34 hanno superato la soglia di punteggio richiesta per ottenere il prestigioso riconoscimento.

”Una grande soddisfazione che – dichiara Simone Morelli, patron del Cala dei Sardi – certifica il grande lavoro di accoglienza turistica, integrazione nel territorio e rispetto dell’ambiente che sin dal principio abbiamo perseguito. Abbiamo ora l’onore di poter issare la bandiera dei Blue Marina Awards nel nostro eco marina. Non un punto di arrivo, ma lo stimolo per migliorarci e andare avanti nella strada tracciata”.

”I Blue Marina Awards rappresentano un’opportunità straordinaria per la nostra economia marittima. – spiega Walter Vassallo, l’ideatore e coordinatore dei Blue Marina Awards – Non solo promuovono l’eccellenza nelle strutture portuali, ma hanno anche un impatto positivo sulle imprese legate all’accoglienza turistica, all’innovazione, alla sostenibilità e alla sicurezza. Inoltre, questi riconoscimenti, come le Bandiere Blu per le località balneari, contribuiscono a cambiare la percezione dell’immaginario collettivo verso i nostri porti e approdi da meri parcheggi di imbarcazioni a strutture ricettive di alta qualità”.

”Un risultato oltre le aspettative con un’adesione che è triplicata rispetto alla prima edizione – ha commentato soddisfatto il presidente di Assonautica Italiana Giovanni Acampora – che testimonia la voglia dei porti e approdi turistici di mettersi in gioco, per elevare i propri standard. I Blue Marina Awards hanno fotografato infatti lo stato dell’arte delle strutture portuali italiane su oltre cento punti di valutazione, che spaziano dall’accoglienza turistica alla sicurezza, dall’innovazione alla sostenibilità. Un percorso che si è circondato da partner di eccellenza e che continuerà toccando le varie parti d’Italia, ma si sta già pensando ad aprire il premio all’Europa”.

