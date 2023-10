Il Trentennale dell’associazione Canottaggio Stintino si terrà il 14 ottobre.

C’è anche Olbia alla festa per il Trentennale dell’associazione Canottaggio Stintino. All’evento di celebrazione si terrà sabato 14 ottobre, dalle ore 10, presso la spiaggetta D’Azzena partecipa anche la Marina di Tilibbas con due chiattini.

Ci saranno due equipaggi, accompagnati dal presidente Antonio Biddau e il vicepresidente Massimiliano Ortu. Tra le imbarcazioni presenti alla festa dell’associazione Canottaggio Stintino ci sarà anche il Lancione di Golfo Aranci da 10 vogatori. Il momento clou sarà alle ore 13 con la regata dei Gozzi Nazionale, divisa in categorie maschili e femminili. Dopo le competizioni, tutte le imbarcazioni saranno a disposizione per chi desidera provare a fare canottaggio. Un esperto sarà a bordo per garantire la sicurezza e fornire preziose indicazioni.

Un’opportunità unica per i residenti e i visitatori di immergersi nel mondo del canottaggio e vivere una giornata di sport e passione. La giornata inizierà con gli Open Day, durante i quali sarà possibile conoscere da vicino il mondo dei canottieri. A Stintino, dalle ore 12, una spettacolare sfilata presenterà le diverse imbarcazioni, mettendo in evidenza la loro storia e il loro utilizzo tradizionale.

L’evento, patrocinato dal Comune di Stintino, sarà anche un’occasione di convivialità: stand gastronomici offriranno bevande e panini ai partecipanti, permettendo a tutti di trascorrere una giornata all’insegna del divertimento e della scoperta.

Inoltre, lo scorso 8 ottobre, il giovane stintinese Simone Lintas ha partecipato alla prestigiosa “Coppa Italia trofeo Gaetano Rissotto” a Genova, gareggiando come secondo vogatore in una gara di canottaggio su gozzo a sedile fisso. Ha rappresentato con onore il Sud Italia insieme a compagni provenienti dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Sardegna.

La sua presenza tra i canottieri di livello nazionale è un messaggio potente per il nostro borgo marinaro: le tradizioni sono vive e vibranti, e possono essere rinvigorite e rinnovate dall’energia e dalla passione dei più giovani.

