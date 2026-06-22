Nessuna chiusura per i Pronto Soccorso di Olbia e Tempio

Restano aperti i Pronto Soccorso di Olbia e Tempio.

Nessuna chiusura in programma e piena continuità dei servizi nei presidi di emergenza-urgenza della Gallura. La Direzione Aziendale della Asl Gallura è intervenuta per chiarire la situazione dopo la diffusione di alcune informazioni sui social network, ritenute non corrispondenti alla realtà. I Pronto Soccorso di Olbia e Tempio Pausania risultano regolarmente operativi e tutte le attività vengono assicurate senza modifiche né sospensioni. Non sarebbe in discussione alcun progetto relativo alla cessazione o al ridimensionamento dei servizi nei due ospedali.

La presa di posizione arriva a seguito della circolazione di notizie che hanno generato preoccupazione tra cittadini e visitatori presenti sul territorio. La Asl ha sottolineato come tali contenuti abbiano contribuito a diffondere un allarme privo di fondamento, precisando la necessità di attenersi a comunicazioni ufficiali per evitare disinformazione. Contestualmente, la Direzione Aziendale ha fatto sapere di valutare iniziative legali nei confronti di coloro che avrebbero diffuso informazioni inesatte. L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare sia l’immagine dell’ente sia la corretta informazione nei confronti della collettività. Resta dunque confermata la piena funzionalità dei servizi di emergenza nei due principali presidi della Gallura, con l’azienda che ribadisce il proprio impegno nel garantire assistenza sanitaria senza interruzioni.

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