Fdi attacca la Giunta Todde sulle nomine dei Dg Asl

Dal Ministero della Salute arrivano brutte notizie per le nomine dei vertici Asl volute da Todde e arriva l’affondo Fdi. il direttore generale del Ministero ha dato parere favorevole alla sospensione delle nomine dei Dg di Cagliari, Areus e Gallura. Se dovessero andare così le cose ci sarebbe il ritorno in sella di Marcelo Acciaro. Dalla Regione replicano che si tratta solo di un parere e che non ci sia nulla di deciso. Ma da Fratelli d’Italia in Consiglio regionale arriva l’intervento a gamba tesa del capogruppo Paolo Truzzu assieme a Corrado Meloni.

L’affondo Fdi

“L’odierno parere del Ministero della salute certifica per l’ennesima volta il totale spregio delle regole e del diritto da parte della Presidente Todde e della maggioranza del Campo Largo – dichiarano -. “Dopo le rilevanti perplessità del Partito Democratico sulla legittimità della procedura di nomina dei direttori generali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i commissariamenti delle aziende sanitarie, dopo la sentenza del Tar Sardegna che ha dichiarato illegittimo il commissariamento del DG Sensi e imposto il suo reintegro alla Asl di Sassari, arriva oggi anche il parere del Ministero della Salute a confermare che quanto accaduto in Sardegna in ambito sanitario sia totalmente contrario a ogni elementare regola del diritto oltre che giuridicamente illogico”.

“Adesso manca la pronuncia del Consiglio di Stato che difficilmente potrà discostarsi da questi pareri e da queste sentenze – concludono i due esponenti Fdi -. Ci auguriamo che sia la volta buona affinché la Presidente prenda atto del suo fallimento politico e istituzionale, nella speranza che dinanzi alla ovvia sentenza del Consiglio di Stato non vi sia una richiesta di appello a Papa Leone XIV”.

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