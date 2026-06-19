Fdi contro Todde su Asl Gallura, “Ci manca solo appello al Papa”

19 Giugno 2026

di Pietro Chiaese

Fdi attacca la Giunta Todde sulle nomine dei Dg Asl

Dal Ministero della Salute arrivano brutte notizie per le nomine dei vertici Asl volute da Todde e arriva l’affondo Fdi. il direttore generale del Ministero ha dato parere favorevole alla sospensione delle nomine dei Dg di Cagliari, Areus e Gallura. Se dovessero andare così le cose ci sarebbe il ritorno in sella di Marcelo Acciaro. Dalla Regione replicano che si tratta solo di un parere e che non ci sia nulla di deciso. Ma da Fratelli d’Italia in Consiglio regionale arriva l’intervento a gamba tesa del capogruppo Paolo Truzzu assieme a Corrado Meloni.

L’affondo Fdi

“L’odierno parere del Ministero della salute certifica per l’ennesima volta il totale spregio delle regole e del diritto da parte della Presidente Todde e della maggioranza del Campo Largo – dichiarano -. “Dopo le rilevanti perplessità del Partito Democratico sulla legittimità della procedura di nomina dei direttori generali, dopo la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimi i commissariamenti delle aziende sanitarie, dopo la sentenza del Tar Sardegna che ha dichiarato illegittimo il commissariamento del DG Sensi e imposto il suo reintegro alla Asl di Sassari, arriva oggi anche il parere del Ministero della Salute a confermare che quanto accaduto in Sardegna in ambito sanitario sia totalmente contrario a ogni elementare regola del diritto oltre che giuridicamente illogico”.

“Adesso manca la pronuncia del Consiglio di Stato che difficilmente potrà discostarsi da questi pareri e da queste sentenze – concludono i due esponenti Fdi -. Ci auguriamo che sia la volta buona affinché la Presidente prenda atto del suo fallimento politico e istituzionale, nella speranza che dinanzi alla ovvia sentenza del Consiglio di Stato non vi sia una richiesta di appello a Papa Leone XIV”.

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