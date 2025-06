In Gallura più servizi sanitari col piano estivo dell’Areus

Il nuovo piano estivo dell’Areus.

È partito puntuale, come previsto dal calendario regionale, il Piano di Potenziamento estivo del Servizio di emergenza urgenza 118, predisposto da Areus per far fronte all’aumento della popolazione durante i mesi più caldi. Anche se i flussi turistici non hanno ancora raggiunto i livelli di picco, dalla giornata di domenica 15 giugno sono già operative le prime misure straordinarie su tutto il territorio regionale, con particolare attenzione alle aree costiere, dove si prevede un incremento consistente delle presenze.

La delibera numero 38 del 15 maggio 2025, firmata dal commissario straordinario Angelo Maria Serusi, ha stabilito non solo il prolungamento degli orari per alcune postazioni gestite da associazioni e cooperative convenzionate tutto l’anno, ma anche l’attivazione di nuove unità di soccorso, sia di base sia avanzate, laddove ritenuto necessario. Alcune postazioni, grazie alla disponibilità degli infermieri Areus, saranno riconvertite in mezzi di soccorso infermieristici, capaci di affrontare in maniera più efficace le patologie “tempo-dipendenti”, ovvero quelle condizioni sanitarie che richiedono un intervento rapido e qualificato.

In Gallura, l’attenzione è alta e l’organizzazione si è mossa con tempestività: nel territorio della Asl di Olbia, le località di Loiri Porto San Paolo, Vignola Mare (frazione di Aglientu) e Costa Paradiso (Trinità d’Agultu) possono ora contare su un servizio di base attivo tutti i giorni, 24 ore su 24. A Santa Teresa di Gallura, Areus ha previsto anche la presenza dell’infermiere a bordo dei mezzi, rafforzando ulteriormente il livello di assistenza disponibile per residenti e turisti.

Il piano regionale si appoggia infine, come di consueto, anche sulla rete dell’elisoccorso, attivabile in qualsiasi momento dalle centrali operative 118 di Cagliari e Sassari. Gli elicotteri delle tre basi di Olbia (operativa anche di notte), Alghero e Cagliari (attive nelle ore diurne) rappresentano un supporto fondamentale per assicurare interventi rapidi nelle situazioni più critiche.

