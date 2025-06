Studenti e militari di La Maddalena diventano assistenti bagnanti

Gli assistenti bagnanti a La Maddalena.

A La Maddalena, grazie al collaudato percorso formativo “Alternanza Scuola-Lavoro”, gli studenti hanno potuto trasformare le conoscenze acquisite in esperienza pratica come assistenti bagnanti. Il corso per ottenere l’abilitazione alla sorveglianza balneare in mare, acque interne e piscine è stato organizzato dall’A.N.M.I. di La Maddalena in collaborazione con l’Istituto Giuseppe Garibaldi, il Comune e la Scuola Sottufficiali della Marina Militare, nell’ambito del Progetto Scuola-Marinai d’Italia 2024/2025, approvato dallo Stato Maggiore della Marina.

Al termine della formazione, 16 studenti e due insegnanti hanno ottenuto il brevetto, insieme a otto militari della Marina, due della Guardia Costiera e due agenti della Polizia Locale. Di recente, le postazioni di sorveglianza balneare a La Maddalena sono state attivate con gli assistenti bagnanti dell’associazione Ledum Acqua Forma, affiliata alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico, garantendo così maggiore sicurezza sulle spiagge locali.

