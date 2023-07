Temperature record in Gallura, le previsioni e i consigli degli esperti

Le temperature record in Sardegna.

La Gallura si troverà da oggi sotto l’influenza di un caldo eccezionale, con temperature che potrebbero raggiungere i 45 gradi in alcune zone della Sardegna. Questa situazione rappresenta un serio pericolo per la salute umana, specialmente per gruppi vulnerabili come anziani, bambini e persone con problemi di salute preesistenti. Gli esperti della Società italiana di medicina ambientale (Sima) lanciano un allarme riguardo agli effetti negativi delle temperature elevate sul corpo umano.

Le temperature in Gallura.

Secondo le previsioni di 3bMeteo, domani ad Arzachena si registrerà una temperatura minima di 21 gradi e una massima di 32 gradi. A Golfo Aranci, le temperature oscilleranno tra i 22 e i 24 gradi. A La Maddalena, la minima sarà di 23 gradi e la massima di 29 gradi. A Olbia, si prevedono temperature comprese tra i 22 e i 32 gradi. A Palau, la minima sarà di 23 gradi e la massima di 29 gradi. A Santa Teresa Gallura, le temperature si aggireranno tra i 23 e i 30 gradi. Infine, a Tempio, la minima sarà di 20 gradi e la massima di 25 gradi.

“Il caldo eccessivo può causare problemi di salute poiché può interferire con il normale processo di regolazione della temperatura corporea – afferma il presidente della Sima, Alessandro Miani -. Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma in alcune condizioni ambientali questo meccanismo non è sufficiente: un’elevata umidità impedisce all’umidità di evaporare, il che porta ad un rapido aumento della temperatura corporea e può danneggiare gli organi vitali e il cervello. Temperature estremamente elevate possono causare disturbi lievi come crampi, svenimenti ed edemi, ma anche problemi più gravi come congestione e disidratazione, che possono aggravare le condizioni di salute delle persone con patologie croniche preesistenti“.

Tra i disturbi correlati al caldo, i più comuni sono l’insolazione, che provoca eritemi o ustioni accompagnati da sintomi simili al colpo di calore. I crampi, che sono dolori fisici causati dalla perdita di sodio a causa della sudorazione e di uno squilibrio idrico-salino. L’edema, che è una ritenzione di liquidi negli arti inferiori a causa di una vasodilatazione prolungata. La congestione, che è causata dall’assunzione di bevande ghiacciate in un corpo surriscaldato e si manifesta con sudorazione e dolore toracico. La disidratazione, i cui sintomi principali includono sete, debolezza, vertigini, palpitazioni, ansia, secchezza della pelle e delle mucose, crampi muscolari e abbassamento della pressione arteriosa. Infine, il colpo di calore, che si verifica quando la capacità di termoregolazione del corpo è compromessa e si manifesta con una vasta gamma di segni e sintomi, a seconda della gravità della condizione. I primi sintomi includono malessere generale improvviso, mal di testa, nausea, vomito, vertigini e possono progredire fino a stati d’ansia e confusione.

La Società italiana di medicina ambientale fornisce anche una guida con consigli pratici per proteggersi dal caldo. Si consiglia di evitare l’esposizione diretta al caldo e al sole, e di uscire di casa solo nelle ore più fresche. È importante assicurare una buona ventilazione nelle abitazioni e mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole utilizzando tapparelle, persiane o tende. Durante il giorno, è consigliabile chiudere le finestre e aprirle nelle ore più fresche, come la sera e la notte. È utile fare bagni e docce frequenti con acqua tiepida. È importante anche idratarsi adeguatamente assumendo almeno 3 litri di acqua durante il giorno, evitando alcolici e preferendo cibi ricchi di acqua come frutta e verdura. Quando si esce di casa, è consigliabile proteggere gli occhi con occhiali da sole e utilizzare creme solari ad alto fattore protettivo per prevenire scottature. È meglio evitare l’attività sportiva all’aperto nelle ore più calde.

