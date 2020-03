Approvato il bilancio di previsione.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci ha approvato il bilancio di previsione per l’anno 2020. Il documento è rimasto così come varato dalla giunta circa un mese fa. Questo è stato possibile grazie alla sensibilità dimostrata dai consiglieri di opposizione verso la necessità di un’approvazione rapida e con la presenza del minor numero di consiglieri previsto dalla normativa per rispettare le norme di distanziamento sociale.

Nel contempo, viste le inevitabili ripercussioni economiche dell’emergenza coronavirus in corso, il documento di bilancio è stato già sottoposto ad alcune variazioni. Tra queste lo stop all’aumento delle tariffe Tosap per l’occupazione del suolo pubblico. Il tutto in nell’ottica di non penalizzare ulteriormente le categorie commerciali e produttive.

