Muore a soli 58 anni, Olbia dice addio a Marcello Sechi

Addio a Marcello Sechi.
La comunità di Olbia si stringe nel dolore attorno alla famiglia di Marcello Sechi, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 58 anni, confortato dai riti religiosi. La triste notizia ha suscitato profonda commozione in città, dove l’uomo era profondamente stimato.
A dare il doloroso annuncio, avvolti dal cordoglio di amici e conoscenti. In un momento di così profondo dolore, la famiglia ha voluto rivolgere un pensiero speciale alla solidarietà, invitando la comunità a ricordare Marcello non con omaggi floreali, ma attraverso opere di bene da devolvere interamente al reparto di Oncologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, un gesto concreto a sostegno di chi affronta quotidianamente la battaglia contro la malattia.
I funerali si svolgeranno domani, sabato 20 giugno, alle ore 17, nella Chiesa della Sacra Famiglia a Olbia. La partenza del corteo funebre è prevista dalla Casa Funeraria “La Pax Braccu” in via Bazzoni Sircana, 13d. Al termine del rito religioso, la salma proseguirà verso il nuovo cimitero cittadino per la definitiva sepoltura.