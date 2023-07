La letteratura gallurese in lutto, addio al poeta Franco Fresi

Addio a Franco Fresi.

Grande dolore in Gallura per la scomparsa del poeta Franco Fresi. Una grande perdita per il territorio, dove l’uomo era conosciuto e stimato. Nato a Luogosanto, nel 1939, Fresi è stato un ottimo insegnante e poi un preside.

Dolore e lacrime a Tempio.

Un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile, con le sue poesie influenzate dalle sue radici galluresi. A fargli le condoglianze anche il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis. “Desidero esprimere il mio cordoglio personale di sindaco e quello di tutta l’amministrazione comunale per la scomparsa del “maestro” Franco Fresi, nostro concittadino conosciuto e stimato non solo in Città ma in tutta la Gallura e nell’Isola”

”Poeta raffinato, scrittore e giornalista, appassionato conoscitore e custode del dialetto gallurese – così lo ricorda Addis – è stato testimone sensibile dell’identità storica e culturale della nostra comunità e con lui il nostro territorio perde una persona di grande cultura e umanità.Tanti di noi lo hanno conosciuto e apprezzato come “maestro” di scuola e di vita e a lui va la nostra gratitudine e stima per il grande impegno e dedizione nel conservare l’eredità dei nostri avi, un esempio di devozione civile per tutta la comunità.Certo di interpretare il sentimento dell’intera cittadinanza rivolgo alla moglie Barbarina e ai figli Caterina, Giovanni e Pierangelo l’affetto partecipe di noi tutti in questo momento di dolore”.

Il dolce ricordo del poeta gallurese.

Lo ricorda anche l’assessore Andrea Biancareddu sui social. “E’ con grande dispiacere che ho appreso della scomparsa di Franco Fresi, uno degli uomini più rappresentativi della cultura gallurese. Intellettuale, poeta e scrittore molto apprezzato, ha lasciato un’impronta indelebile anche per le sue grandi qualità umane e la sua sensibilità. La Gallura perde un punto di riferimento per tante generazioni”.

Lo ricorda anche il linguista e lo scrittore Mauro Maxia, che gli ha dato l’ultimo saluto sui social, che lo ricorda come l’uomo che “riuscì a coniugare l’anima più autentica della comunità gallurese con gli influssi della letteratura europea”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui