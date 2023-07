La Sagra del Mirto a Telti.

Ecco le date da segnare sulla propria agenda: 18-19-20- agosto: torna la Sagra del Mirto di Telti. Si ripete l’appuntamento che da 28 anni accoglie turisti da ogni angolo dell’isola. Presenze record, negli ultimi anni si è toccata la soglia delle 20mila presenze, spettacoli di qualità e espositori sempre più attenti non solo alla qualità, ma anche alla promozione del territorio dal quale ricavano la preziosa bacca viola.

Un fine settimana all’insegna delle degustazioni e della conoscenza di prodotti derivati dal mirto. Una tradizione antica che grazie alla passione di un gruppo di estimatori, 28 anni fa, diede il via a questo immancabile appuntamento turistico.

L’organizzazione della Pro Loco coadiuvata e sostenuta dal Comune di Telti, ha già messo a punto il calendario dettagliato degli appuntamenti. Come sempre l’organizzazione dell’evento estivo più popolare del nord dell’isola, corre veloce: è stato predisposto un lungo percorso che prevede gli spazi per gli stands, le zone dedicate agli spettacoli e le immancabili aree parcheggio. Non mancheranno le sorprese messe in cantiere per rendere unica l’esperienza teltese, anche sotto il profilo dell’immagine.

Nel corso degli ultimi anni la Sagra del Mirto ha conquistato due record: nel 2021 è stata la prima Sagra anti-covid, con obbligo di Green Pass e Plastic free, dimostrando una vera e concreta attenzione per l’ambiente. . Nel 2022 la Sagra ha confermato la sua forte valenza turistica coinvolgendo un numero importante di espositori e accogliendo , fra l’altro, anche la mostra fotografica di Mont’e Prama.

