L’evento Festivalmar arriva a Golfo Aranci.

In occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, dall’8 all’11 giugno 2023, nelle acque cristalline della Sardegna, a Golfo Aranci, sbarca la seconda edizione di Festivalmar, il festival itinerante che celebra il mare, a cura di Worldrise, Onlus attiva da 10 anni per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente marino.

Dopo aver portato il mare a Milano nel 2022, raggiungendo migliaia di persone nella sua prima edizione, Festivalmar replica in Sardegna con quattro giorni e un mare di attività completamente gratuite e aperte a tutti: esperienze outdoor, arte, musica e talks per celebrare il mare e la sua importanza per la nostra esistenza.

Non mancheranno inoltre i momenti dedicati ai bambini, futuri custodi del mare, che saranno coinvolti in attività dentro e fuori dall’acqua. In linea con il tema definito dalle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale degli Oceani 2023, “Planet Ocean: tides are changing”, Worldrise rende protagonisti la comunità locale, le

amministrazioni e ospiti di calibro nazionale nella scoperta e tutela del Pianeta Blu. Le attività outdoor saranno il cuore pulsante di Festivalmar 2023, che invita cittadini e turisti a (ri)connettersi al mare.

Ci saranno esperienze di snorkeling guidato, SUP, kayak e immersioni subacquee, nuoto con le sirene, sessioni di yoga al tramonto, biopasseggiate, pulizia della spiaggia e una grande caccia al tesoro, aperta a grandi e piccini, prenderanno vita nel SEATY di Golfo Aranci, la prima Area di Conservazione Marina Locale istituita in Sardegna, tra la spiaggia dei Baracconi e Cala Moresca, grazie al supporto di Fastweb.

Concerti e DJ set a musica mille e impatto zero animeranno il centro di Golfo Aranci, con le performance live di Renzo Rubino, Manuella, Big Nash, Splendore, Montoya, Ondesonore Sailing e Zibba. Spazio inoltre all’arte, con la mostra artistica Ars Maris, che tramite illustrazioni, pittura, scultura e fotografia dona una voce all’oceano in ribellione: il tema di quest’anno è il Mar Mediterraneo e le opere d’arte coloreranno di blu le sale della Dolce Vita sul lungomare del Comune sardo, in cui Ars Maris verrà allestita e sarà visitabile gratuitamente per tutti i quattro giorni di Festival.

Non mancheranno i momenti di confronto e ispirazione, grazie alle talks Ocean Positive e RespirarAzione: attraverso le esperienze e i racconti di ospiti impegnati per la tutela e la valorizzazione del mare, Festivalmar permetterà di tuffarsi alla scoperta dell’importanza del mare per la nostra esistenza, ma anche di ciò che ognuno di noi può fare per salvaguardare il Pianeta Blu. È possibile consultare e scaricare il programma completo del festival e registrarsi tramite Eventbrite per partecipare gratuitamente alle attività.



Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui