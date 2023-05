Lo spettacolo celeste tra il 12 e il 13 maggio.

Luna e Saturno si daranno un “bacio spaziale” contornato di stelle cadenti, che sarà visibile anche nei cieli della Gallura. Il fenomeno celeste avverrà tra le 4.30 e le 5.00 del 13 maggio, con l’“incontro” dei due pianeti nella costellazione dell’Acquario, regalando spettacolari emozioni a chi alzerà lo sguardo al cielo.

A far da cornice allo spettacolo ci sarà una pioggia di stelle cadenti, pronte ad esaudire i desideri dei fortunati spettatori. Le stelle cadenti delle eta Ofiuchidi saranno particolarmente favorevoli all’osservazione quest’anno, grazie alla mancanza di disturbo da parte della Luna durante il loro picco e al maggior numero di meteore previste nelle ore notturne.

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio si potranno ammirare queste splendide meteore accanto al nostro satellite, che si troverà all’Ultimo Quarto dopo il plenilunio del 5 maggio, e al Signore degli Anelli. Il radiante si trova nella costellazione dell’Ofiuco, che sarà visibile dall’11 maggio fino all’alba e culminerà intorno alle 02.30, ad oltre 30 gradi di altezza. Sebbene le eta Ofiuchidi siano considerate un sciame minore e piuttosto lento, potrebbero sorprendere gli osservatori con qualche bolido occasionale. Con un po’ di fortuna, sarà possibile vedere molte di queste meteore e formulare qualche desiderio.

Il fenomeno astronomico sarà visibile a occhio nudo, ma per non perdere nessun dettaglio si consiglia l’impiego di un binocolo o un telescopio. È preferibile osservare il cielo da un luogo buio e privo di inquinamento luminoso e avere un cielo privo di nubi per una visuale ottimale. L’ideale sarebbe godersi lo spettacolo in una delle tante spiagge della Gallura.

