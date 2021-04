Golfo Aranci proroga la zona rossa fino a 9 aprile: 54 le persone positive

La situazione coronavirus a Golfo Aranci.

A Golfo Aranci, dopo l’ultimo aggiornamento dell’Ats, e sentite anche le istituzioni competenti, il sindaco Mario Mulas ha deciso di estendere il regime di zona rossa fino al 9 aprile.

Attualmente il paese conta 54 casi di coronavirus e dopo la proroga conseguente anche all’istituzione della Zona Rossa in tutta ltalia per i giorni 3,4,5 aprile il primo cittadino conta in un assestamento dell’andamento dei contagi per poi analizzare la situazione.

Intanto prosegue anche la campagna vaccinale. Gli anziani che hanno effettuato la prima somministrazione di vaccino lo scorso 17 marzo dovranno presentarsi mercoledì 7 aprile presso la palestra comunale per effettuare la seconda somministrazione. L’orario sarà lo stesso al quale siete stati convocati per la prima dose.

