Golfo Aranci resta senza la sua sagra del pesce e fuochi di Ferragosto

Quest’anno non si svolgerà la tradizionale sagra del pesce di Golfo Aranci. La Pro loco, infatti, non ha ricevuto dall’amministrazione alcun mandato per l’organizzazione della tradizionale festa, che si sarebbe dovuta svolgere, come tutti gli anni, oggi, 14 agosto, né ha provveduto a organizzarla, almeno, non nella tradizionale data del 14 agosto. Non ci saranno nemmeno i fuochi d’artificio.

“Abbiamo fatto il possibile – ha afferma il sindaco Mario Mulas nell’ultimo consiglio comunale – per garantire spettacoli, divertimenti, intrattenimento. Ci stiamo impegnando per farla più avanti. La sagra è di tutti, se qualcuno non riesce a farla, bisogna che tutti si rimbocchino le maniche e dicano “Sindaco, noi ci siamo”. Noi le persone le abbiamo trovate, la vogliono fare all’antica. La vogliamo fare nei tempi più brevi possibili. Faccio un appello, siete tutti invitati a realizzare la sagra a partire da oggi. Ci siamo vicinissimi, ma già sento dire che qualcuno non si metterà a disposizione se c’è qualcun altro. Voglio vedere il giorno della sagra in quanti ci aiuteranno. C’è chi ha incrociato le braccia aspettando che non si facesse. Ci vuole spirito di collaborazione“.

Duro il consigliere comunale Michele Greco: “Ci siamo dimenticati della vecchia sagra dei pescatori, loro ci credevano veramente. Va bene coinvolgere tutti, responsabilizzare, ma a coordinare c’è il sindaco, la giunta e poi il consiglio, le responsabilità partono dal vertice. Una sagra non si organizza così. E’ mancato il dialogo con la pro-loco e si dovrebbe riprendere. Fare la sagra più avanti non sarà come farla il 14 agosto“.

