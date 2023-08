Ilary Blasi ritorna in vacanza in Costa Smeralda col suo nuovo fidanzato

Vacanze in Sardegna col nuovo fidanzato per Ilary Blasi.

Dopo il periodo trascorso nelle Dolomiti, Ilary Blasi è tornata in Gallura, dove aveva già trascorso alcuni giorni di vacanza. Non sono mancati i selfie e le risate di gusto.

La relazione di Ilary Blasi con Bastian Muller.

In precedenza era arrivata senza Bastian Muller, il suo nuovo fidanzato, che segue la lunga relazione con il calciatore della Roma, Francesco Totti.

La presentatrice è stata raggiunta in Costa Smeralda.

Poche ore fa, il suo compagno l’ha raggiunta in montagna, e ora i due si trovano insieme in Costa Smeralda. Inoltre, hanno anche fatto una gita in Corsica,. La conduttrice televisiva ha condiviso foto e video di questa nuova fase della vacanza sul suo profilo Instagram.

Il prossimo mese il nuovo capitolo riguardo la separazione.

Va notato che il 20 settembre, Ilary Blasi e il suo ex marito Francesco Totti affronteranno un nuovo capitolo legale riguardo alla loro separazione, compariranno davanti a un giudice. Entrambi hanno avanzato richieste di attribuzione di colpa reciproca nei confronti dell’ex coniuge.

