I lavori nel quartiere a Golfo Aranci.

Cominciano i lavori in via Lodi a Golfo Aranci. Nel quartiere, attorno al vecchio cavalcavia, nasceranno finalmente dei servizi. Il progetto era stato annunciato dal sindaco Mario Mulas lo scorso agosto, facente parte di un finanziamento di 800mila euro, di cui 150mila per riqualificare il quartiere.

L’intervento è cominciato stamattina e cambierà volto a un rione abbandonato. “Mantenendo un impegno preso con i cittadini di quella zona – dichiara il primo cittadino -, abbiamo iniziato i lavori in via Lodi fronte palazzine. Si tratta di un primo intervento in cui verrà migliorata l’illuminazione pubblica e sistemati gli asfalti. Siamo sempre impegnati a migliorare ogni zona del paese in un progetto complessivo di crescita generale”.