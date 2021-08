La riqualificazione del quartiere di Golfo Aranci.

L’amministrazione comunale di Golfo Aranci vuole riqualificare le vie che si trovano a ridosso del cavalcavia, chiuso perché pericolante. E’ stato chiesto, infatti, un finanziamento di 800mila euro al Ministero per migliorare la viabilità.

Il finanziamento del Ministero.

“Il finanziamento prevede la possibilità di riqualificare corso Sardegna, via Lodi e le altre vie perché anche la chiusura del cavalcavia ci ha portato a pensare a fare degli interventi in quella zona – ha detto il sindaco Mario Mulas – e dal punto di vista della viabilità va trovata una soluzione. Abbiamo quasi la sicurezza che verrà concesso”.

Chiesto un finanziamento di 800mila euro. “Abbiamo già 350 mila per riqualificare il quartiere cinese e 150 mila per via Lodi dall’avanzo di amministrazione comunale per la riqualificazione del manto, illuminazione e parcheggio – ha proseguito -. L’idea dell’intervento totale, ovvero un muro di contenimento che fa da barriera tra la parte alta e bassa per realizzare parcheggi e viabilità che con questo finanziamento ci dà la possibilità di fare prima e fare meglio quello che vogliamo fare”.

Si concretizza anche la speranza di abbattere il cavalcaferrovia. “Ho notizia che i vertici delle Ferrovie verranno in paese a settembre per dare un aggiornamento con l’amministrazione comunale – ha aggiunto – per quanto riguarda lo sviluppo della zona abbandonata delle ferrovie e nell’ultimo viaggio a Cagliari il presidente dell’Autorità portuale ci informava del trasferimento della tratta da Golfo Aranci, che diventerà Messina-Civitavecchia-Oristano. Abbiamo bisogno di un’alternativa della viabilità, eliminando alcuni binari su corso Sardegna”.

