Il Club Med di Caprera.

Era stato citato questa estate anche dall’influencer Chiara Ferragni durante il suo tour nell’arcipelago di La Maddalena. Il Club Med di Caprera torna a far parlare di sé sui social grazie alla pagina I luoghi dell’abbandono, che conta più di 226mila follower, la quale ha condiviso un vecchio post dedicato alla struttura.

L’ex resort, abbandonato agli inizi degli anni Duemila, era una struttura di eccellenza nel territorio. Il progetto per la riconversione della struttura in hotel a 5 stelle. La struttura era finita in mano Regione, che con 40 milioni, ma il progetto è arenato. Oggi l’ex resort è presidiato da un guardiano. L’aspetto spettrale del colosso francese del ricettivo ha attirato numerosi like e condivisioni.