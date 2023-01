Addio a Luciano Soldati.

Lutto a Golfo Aranci per la scomparsa, a 80 anni, del proprietario dello storico hotel Villa Margherita. Con la scomparsa di Luciano Soldati se ne va un pezzo di storia del paese. Originario di Napoli, ma stabilitosi nella cittadina gallurese, l’uomo gestiva con la moglie l’albergo di via Libertà 91.

L’esclusiva struttura di 4 stelle, è nata intorno agli anni ’60, quando Golfo Aranci era un sereno borgo di pescatori, un piccolo gioiellino in Gallura, poi presa in gestione nel 1970 da Luciano Soldati e sua moglie Rose Marie. L’imprenditore, grazie alla sua lungimiranza, la rese una delle migliori strutture alberghiere non solo nel borgo ma anche in Gallura.

Fino al 2012, anno dell’ultima ristrutturazione, Luciano con la sua famiglia aveva contribuito a rendere Golfo Aranci una cittadina non più di passaggio. Il suo hotel, infatti, grazie ai suoi servizi, è diventato sempre di più meta di soggiornanti che si fermavano ad ammirare la bellezza del paese. Con la sua scomparsa se ne è andato un faro per la storia di Golfo Aranci. L’uomo, che lascia un figlio, è ricordato e molto stimato nel paese.

