Nuovi marciapiedi e parcheggi a Palau: via ai lavori di riqualificazione

Nuovi marciapiedi a Palau.

A Palau arrivano nuovi marciapiedi e saranno creati anche dei parcheggi. Il Comune ha deciso di riqualificare la pavimentazione vecchia del centro urbano. Si comincia da via Razzoli, dove sarà rifatto un tratto del marciapiede esistente.

L’area interessata sarà quella sul lato al confine con l’area delle ferrovie e all’intersezione con la Statale 133, per agevolare l’uscita degli autobus. Altri lavori sono previsti anche nel tratto iniziale del marciapiede in via Nazionale, anche per uniformarla a quelle recentemente realizzate. In via delle Ginestre invece saranno creati nuovi parcheggi, ridimensionando il marciapiede esistente. L’amministrazione ha deciso di creare anche nuovi posti auto, data l’insufficienza di posti auto particolarmente avvertita nel periodo estivo, per la presenza di attività commerciali e della farmacia.

