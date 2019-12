Manutenzioni nelle scuole.

Sembra essere una politica della quotidianità quella intrapresa dall’amministrazione comunale di Golfo Aranci guidata da Mario Mulas. Non solo grandi opere, annuncia il sindaco insediatosi lo scorso giugno, ma anche manutenzioni ordinarie del patrimonio già disponibile.

Ed è così che alcuni giorni fa sono terminati i lavori di tinteggiatura della palestra, della mensa, di sei aule e della facciata della scuola primaria, per cui sono stati stanziati 30 mila euro. Tinteggiate anche le aule della scuola media e le pareti della palestra comunale.

“A breve investiremo altre risorse per un tappeto erboso e per altre manutenzioni nella scuola primaria – ha precisato il sindaco Mulas – Creare un luogo sicuro ed accogliente per ospitare le lezioni e le attività dei nostri giovani studenti sarà sempre importante per questa amministrazione”.

(Visited 25 times, 25 visits today)