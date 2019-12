La ricetta del Tronchetto di Natale.

Un dolce capace di unire il buono ed il bello, fedele ai canoni del Natale, ma capace di ammiccare al mondo della creatività visiva. È la ricetta del Tronchetto di Natale al cioccolato, arancia e cannella.

Ingredienti

PER LA BASE:

220 g albume (circa 6 albumi grandi)

100 g tuorlo (circa 6 tuorli grandi)

150 g zucchero

45 g farina “0”

30 g Perugina® Cacao Amaro

75 g olio di semi

1 pizzico di sale

PER LA FARCITURA:

250 g marmellata all’arancia (non arancia amara e senza scorze candite all’interno)

300 g panna fresca

200 g mascarpone

40 g zucchero a velo

1 cucchiaino di cannella

PER LA GLASSA:

80 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

80 g panna fresca

15 g burro

RICCIOLI DI CIOCCOLATO:

150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50%

PER LA DECORAZIONE:

riccioli in cioccolato

3-4 fette arance candite

q.b. scorze d’arancia

Procedimento

PER LA PASTA BISCOTTO:

1. Montate gli albumi con lo zucchero e il pizzico di sale, quando saranno ben montati unire i tuorli e amalgamare con una spatola delicatamente.

2. Aggiungete la farina e Perugina® Cacao Amaro setacciati e mescolate a mano con una spatola dall’alto verso il basso.

3. Infine unite l’olio, incorporatelo sempre amalgamando con una spatola.

4. Versate l’impasto in una teglia da forno con la base foderata di carta da forno. Livellate con una spatola e cuocere in forno statico a 190° per circa 15 minuti.

5. Appena sfornato, adagiate un panno umido sul piano da lavoro, capovolgerci sopra la pasta biscotto cotta e coprire con pellicola. Lasciate raffreddare.

PER LA FARCITURA:

1. Montate panna, mascarpone, zucchero a velo e cannella fino ad ottenere una crema densa e voluminosa.

2. Riprendete la pasta biscotto e stendete con una spatola un velo sottile di marmellata all’arancia e in seguito stendete la crema alla cannella.

3. Arrotolate la pasta fino a formare un rotolo, adagiatelo su un vassoio e lasciate riposare in frigo per almeno un’ora.

RICCIOLI DI CIOCCOLATO:

1. Sciogliete 150 g Perugina® GranBlocco Fondente Extra 50% e fatelo raffreddare fino a circa 31°

2. stendete con una spatola uno strato sottile di cioccolato su un piano di marmo, appena il cioccolato inizia a rapprendersi con una raschia ricavate dei riccioli per la decorazione.

PER LA GLASSA:

1. Portate a bollore la panna, togliete dal fornello e versate dentro il cioccolato Perugina® GranBlocco fondente Extra 50% precedentemente tritato finemente.

2. Mescolate fino a far sciogliere il tutto, unite il burro e continuate ad amalgamare.

3. Quando il rotolo si sarà raffreddato tagliate due fettine alle estremità per farlo restare regolare e preciso e quando la glassa si sarà leggermente addensata fatela colare sulla superfice del tronchetto.

PER LA DECORAZIONE:

1. Quando la glassa sarà ancora fresca fate aderire le decorazioni in cioccolato, le fette di arance candite e le scorze d’arancia.

2. Conservate in frigorifero per almeno un’ora prima di servire.

