Il muflone in pericolo a Golfo Aranci.

Golfo Aranci si trova immersa in un vero e proprio paradiso naturale, ospitando diverse specie che, dal punto di vista della conservazione, sono considerate vulnerabili poiché la loro popolazione è ridotta a pochi esemplari. Tra queste specie vi è il muflone, una pecora selvatica presente in pochissime località italiane, tra cui il territorio di questo comune, dove rappresenta una delle attrazioni turistiche.

Purtroppo, diverse segnalazioni da parte di persone indicano che da qualche tempo questi animali, già a rischio di estinzione, sono oggetto di attacchi, inseguimenti, bracconaggio e talvolta vengono addirittura uccisi da cani domestici lasciati incustoditi. Il caso più recente si è verificato pochi giorni fa, quando è stata trovata una femmina di muflone morta, probabilmente a causa dell’attacco da parte di uno o più cani sugli scogli vicino alla palestra comunale. Secondo quanto riferito da alcune persone, sembra che vi siano anche proprietari di cani che si divertono a incitare i loro animali contro i mufloni che incontrano.

“Ho scritto una lettera al Sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas per chiedere un suo intervento a tutela di questi animali selvatici che non danno alcun fastidio e che anzi rappresentano una grandissima risorsa per il suo territorio, in termini sia di biodiversità sia di turismo. È necessario che il sindaco metta in atto misure per monitorare la situazione e controllare che i cani vengano tenuti correttamente al guinzaglio, come del resto previsto dalla legge. Il guinzaglio non è una costrizione, ma è a tutti gli effetti una cintura di sicurezza per evitare che il nostro cane rappresenti un pericolo per sé e per gli altri. A maggior ragione in questo caso in cui gli altri animali, per scappare dagli inseguimenti,rischiano o perdono la vita“, fa sapere Piera Rosati, presidente LNDC Animal Protection.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui