Il Premio Vittorio Inzaina a Telti.

Sabato 1 luglio alle ore 10:30, presso la sala consiliare del Comune di Telti, alla presenza del sindaco Vittorio Pinducciu, dell’assessore Matteo Sanna (Spettacolo, Turismo, Commercio, Attività Produttive, Bilancio e Programmazione) e dell’intera Giunta comunale affiancata dal direttore artistico dell’evento il maestro Giovanni Budroni, sarà presentata la prima edizione del “Premio Vittorio Inzaina”.

Il concorso canoro regionale destinato a cantanti solisti o band che desiderino sottoporsi al giudizio di esperti e addetti ai lavori. Sono ancora aperte le selezioni per l’accesso alle serate previste per il secondo fine settimana di settembre, a Telti. Ai primi classificati, sarà attribuita una borsa di studio, la produzione di un Cd e la possibilità di accedere a “Area San Remo“. Per i classificati dal 2° al 16° posto è prevista l’ammissione a “Casa San Remo” e l’ inserimento in una compilation discografica.

È ancora possibile iscriversi presentando domanda di ammissione. Informazioni e documenti sono disponibili sul sito www.comune.telti.ot.it.

Le istituzioni.

Soddisfatto per l’elevato numero di iscrizioni il primo cittadino di Telti Vittorio Pinducciu: “ Un altro importante tassello del nostro programma va in porto – ha detto – con la valorizzazione delle figure che hanno contribuito alla crescita della nostra comunità e della Sardegna tutta. Sono felice di questo traguardo!”.

Il Premio rappresenta per tutta la comunità un momento importante, non solo per l’occasione che attraverso un bando pubblico, il comune di Telti offre a tanti giovani talenti, ma anche per l’importante operazione di riconoscimento del valore di un concittadino illustre, capace , con la forza della propria voce, di un riscatto sociale utile al destino di tante generazioni che, partendo dalla periferia d’Italia, hanno raggiunto il successo senza mai perdere di vista il punto di partenza.

Visibilmente soddisfatto per il lavoro di amarcord svolto in funzione dell’appuntamento settembrino, anche l’assessore Matteo Sanna “L’importanza di Vittorio Inzaina acquista un valore maggiore se inquadrata nel periodo in cui il suo personaggio si affermava: negli anni Sessanta del Novecento, la Sardegna è caratterizzata da un alto tasso di disoccupazione e di emigrazione, da problemi e cambiamenti che investono la società in evidente conflitto tra un forte ancoraggio alla tradizione e una spinta all’innovazione che incombe, fulcro delle contraddizioni, come delle speranze che trovano una via di soluzione nel Piano di Rinascita elaborato per affrontare la crisi economica da un lato e l’analfabetismo dall’altro – sottolinea l’assessore -. La sua figura, in questo contesto, assume la forma del riscatto di un giovane che corona il sogno, che guadagna il rispetto di un ambiente non facile quanto esclusivo, che allinea il suo nome a quello dei grandi protagonisti che svettano in testa alle classifiche dei dischi più venduti e riempiono le sale da ballo, le balere, i luoghi di aggregazione in cui la musica si canta e si balla.”

Il premio Isola Incantata.

Parallelamente al Concorso dedicato a Vittorio Inzaina, il Comune di Telti ha istituito il Premio Isola Incantata, un riconoscimento riservato ad artisti sardi che hanno saputo promuovere la Sardegna nel mondo. Al momento vige il più assoluto riserbo sui candidati al premio. Ogni dettaglio sarà svelato nel corso dei prossimi mesi. Il premio sarà consegnato nel corso della seconda serata del concorso canoro “Premio Vittorio Inzaina”.

Chi è stato Vittorio Inzaina.

Vittorio Inzaina nasce a Telti il 28 maggio 1942, la musica è la sua grande passione; il suo esordio è datato 1964 con l’incisione del 45 giri “Questa è la prima volta/La gente va dicendo”, per la CGD. Il 10 ottobre 1964 trionfa all’ottava edizione del Festival di Castrocaro con il brano “Adesso no”, applaudito da un parterre di prestigio formato da Milva, Ornella Vanoni. Giorgio Gaber, Fred Bongusto, Little Tony, Nilla Pizzi e Petula Clark. Il Concorso per Voci Nuove è organizzato da Gianni Ravera e presentato da Mike Bongiorno.

Era stato il fratello a iscriverlo alle selezioni per Castrocaro, che si svolgevano a Olbia, convinto che la bella voce di Vittorio, apprezzata in tutta la Gallura, potesse varcare il mare. Quell’audizione si rivela il punto di svolta per il giovane 22enne, perché ad ascoltarlo e ad accompagnarlo al piano c’è Virgilio Braconi, il braccio destro di Gianni Ravera. Canta “Dimmi subito di si” di Paul Anka e convince. La vittoria di Castrocaro assegna di diritto la partecipazione al 15° Festival della Canzone Italiana che si svolge nel Salone delle Feste del Casinò di Sanremo, condotto da Mike Bongiorno affiancato da Maria Grazia Spina.

E’ la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, che un cantante sardo partecipa alla più importante manifestazione musicale italiana di tutti i tempi. Nell’edizione vinta da Bobby Solo con “Se piangi, se ridi”, Vittorio Inzaina si classifica secondo a pari merito con altri artisti finalisti, proponendo la canzone “Si vedrà“, che vende oltre mezzo milione di copie. La fortunata partecipazione di Sanremo consacra l’artista gallurese, che bissa il successo con la canzone “Ti vedo dopo messa”, uno dei suoi cavalli di battaglia. Inzaina presenta la canzone al Cantagiro, la manifestazione musicale itinerante che parte da Bari per concludersi con la finalissima di Fiuggi il 10 luglio 1965, dopo aver sostato in 17 località tra le quali Mosca, Francoforte e Vienna. Sempre nel 1965 incide un secondo 45 giri “Faccia tosta/E’ per il tuo bene” (CGD).

Nel 1966 lascia il segno con la pubblicazione di altri due vinili e si conclude la sua collaborazione con la CGD: “Viva quelli come me/Come si può” e “Quando io partii/Cappuccetto rosso”. Gira per la Sardegna e gran parte dell’Italia con il progetto “Vittorio Inzaina Soul Orchestra” e nel 1972 sigla con la sua voce ‘Welcome to Costa Smeralda/La rima donna”,prodotto dalla Casa Discografica City di cui diventa consulente musicale. A un certo punto della sua vita l’artista sceglie di tornare a vivere in Sardegna, nella sua Gallura, nei luoghi in cui era cresciuto e tra la gente che l’ha sempre sostenuto. Si era trasferito a Milano subito dopo la vittoria di Castrocaro, dove era stato messo sotto contratto dalla CGD e aveva sposato Ida Genetti nel 1968. Vittorio Inzaina morì a Telti il 16 novembre 2019 all’età di settantasette anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui