Le opere sommerse del MuMart di Golfo Aranci rivedono la luce del sole

Tornano in superficie le opere del MuMart a Golfo Aranci.

Le opere del MuMart, il Museo marittimo d’arte di Golfo Aranci, verranno riportate in superficie e restaurate per essere esposte vicino alla riva della Terza Spiaggia nella prossima stagione estiva. Il sindaco della città, Mario Mulas, ha deciso di spostare le 14 opere che compongono il museo subacqueo, inaugurato nel 2013, per renderle più accessibili al pubblico.

Originariamente, le opere erano visibili salendo a bordo di un sottomarino giallo con la chiglia di vetro, ma i costi di manutenzione del sottomarino sono risultati troppo elevati. Pertanto, le opere saranno esposte a poca distanza dalla riva, consentendo ai visitatori di immergersi per ammirarle utilizzando attrezzature subacquee. Il sindaco spera di invitare nuovamente il critico d’arte Vittorio Sgarbi per l’inaugurazione della nuova sede del museo.

