Gambero Rosso celebra i ristoranti sardi, tre sono in Gallura

Per Gambero Rosso tra i 15 migliori ristoranti sardi tre sono in Gallura

Ristoranti d’Italia 2024 Gambero Rosso, secondo la classifica dei migliori quindici in Sardegna tre si trovano in Gallura. La Sardegna si distingue con le sue 66 insegne del mangiare bene, di questi sono 15 i ristoranti coi punteggi più alti. Somu al Club Hotel Baja Sardinia di Arzachena; Dal Corsaro di Cagliari; Luigi Pomata di Cagliari, Josto di Cagliari; I Sarti del Gusto di Cagliari; Musciora di Alghero; La Saletta di Alghero dopo tre anni di classificazione come trattoria; ChiaroScuro di Cagliari; Is Femminas di Cagliari; Sa Cardiga e Su Schironi di Capoterra; Da Nicolo di Carloforte; Il Fuoco Sacro del Petra Segreta Resort di Olbia; Il Mattacchione estro in cucina di Olbia; Fradis Minoris di Pula e Mema di Pula.

10 sono le novità tra ristoranti e trattorie che fanno il loro ingresso ufficiale nella Guida di quest’anno: Leopardi di Cabras; La Stella Marina di Montecristo a Cagliari; Amano di Cagliari; Terra del Palazzo Tirso – Mgallery di Cagliari; Ispinigoli di Dorgali; Il Cinghialetto di Fonni; Villa di Chiesa di Iglesias; Zenith di Iglesias; Su Murruai di Riola Sardo e Arieddas – La Cucina della Marmilla di Sanluri.

