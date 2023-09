Si cerca Mandi nel relitto del peschereccio affondato a Capo Figari

Dopo la collisione con il traghetto Sharden al largo di Capo Figari, il peschereccio Alemax II si era inabissato assieme al marittimo Mandi. Il relitto adesso è stato ritrovato, giace a una profondità di circa 90 metri. Tutto fa supporre che all’interno della cabina possa trovarsi il corpo di Mande Diome, noto come Mandi, il marittimo senegalese di 41 anni disperso durante il naufragio.

Per trovare il relitto sul fondale è stato utilizzato un apposito robot. È sceso in profondità e, dopo numerosi tentativi, ha individuato ciò che rimane del relitto dell’Alemax II. Sepolto in un groviglio di cime e reti da pesca. Tuttavia, è impossibile per il robot accedere alla cabina senza il rischio di rimanere intrappolato in profondità.

Resta da capire se il corpo di Mandi si trovi all’interno della cabina, come testimoniano le informazioni raccolte dopo l’incidente. Secondo i presenti era all’interno della cabina al momento della collisione e dell’affondamento del peschereccio. Questo interrogativo potrà essere risolto solo una volta che il relitto sarà recuperato. Il sollevamento dell’Alemax II è impegnativo e la Guardia costiera di Olbia sta valutando tutte le possibili soluzioni.

