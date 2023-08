Ancora disperso nelle acque di Golfo Aranci il marinaio Mandi.

Ore di angoscia a Golfo Aranci per Mandi, il marinaio del peschereccio Ale Max II travolto dal traghetto Tirrenia “Sharden“. L’uomo, 41 anni, è ormai disperso della notte del 10 agosto, e col passare delle ore si affievoliscono le speranze di ritrovarlo in vita. Ad attenderlo a casa la sua famiglia, con tre bambini.

Sull’incidente un fitto mistero. Ad accorgersi dello scontro alcuni passeggeri del traghetto, che hanno allertato immediatamente l’equipaggio della motonave, senza ottenere accettabili riscontri. Tanto da decidere, infine, di rivolgersi direttamente alla capitaneria di porto.

E’ partita, ovviamente, un’indagine della procura di Tempio. Al vaglio degli investigatori per prima cosa le testimonianze dei passeggeri del traghetto. Qualche indiscrezione trapela dalle loro voci. Racconti che saranno utilissimi per chiarire le posizioni di comandante e ufficiali del Traghetto, la dinamica dell’incidente e tutto ciò che è successo dopo, prima che il traghetto facesse marcia indietro per un tentativo tardivo di soccorso.

Sentito anche il giovane comandante del peschereccio, il 28enne Mario Langiu, vivo per miracolo, e fortunatamente in buone condizioni di salute. Il giovane ma esperto capitano si sarebbe salvato individuando, al buio, tra i rottami galleggianti del suo peschereccio, la zattera di salvataggio.

L’unica certezza, per il momento, sta nel fatto che Ale Max II sia stata travolta dal traghetto della Tirrenia.

