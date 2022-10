Sfrattata da casa la nonnina di Golfo Aranci, la accolgono le suore

La nonnina di Golfo Aranci è stata sfrattata.

E’ arrivata l’esecuzione di sfratto per zia Efisia, la nonnina di Golfo Aranci che risiedeva nella casa venduta all’asta. Il provvedimento, dopo due rinvii, è avvenuto la mattina del 17 ottobre alle ore 10.

La donna è stata trasferita nella casa di cura gestita dalle suore nel comune gallurese. L’anziana ha visto stamattina per l’ultima volta la sua casa dove ha vissuto per 50 anni e dove, purtroppo, non potrà più far ritorno. L’abitazione, infatti, è stata venduta all’asta e zia Efisia ha dovuto lasciarla a malincuore. Non si sa quanto ci vorrà per poter realizzare questo dolore.

Inutile si è rivelato il reclamo presentato dal figlio è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale di Tempio, poiché il entrambi sono estranei al debito che ha portato alla vendita all’asta della casa, dove viveva anche, Luigi, il figlio della donna. Il Comune di Golfo Aranci si è mostrato cooperativo e presente per fare in modo che l’anziana, che soffre anche di alcune patologie, trovasse subito un tetto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui