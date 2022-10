I dati del progetto Mater e Komen.

Positivo il bilancio 2022 della collaborazione tra Mater Olbia Hospital e Komen Italia che, anche quest’anno, ha dato vita al progetto “Mater & Komen – 8 Mesi in Rosa” con il quale sono state offerte alle donne sarde opportunità di prevenzione e cura per la lotta ai tumori del seno.

I numeri auspicati a conclusione del Progetto per l’edizione 2022 sono di 900 prestazioni gratuite erogate a donne che si trovano in condizioni di fragilità sociale, 7 Open day, 8 tappe della Carovana della Prevenzione, 20 eventi di sensibilizzazione per una raccolta fondi complessiva di 40.000 euro.

Il progetto, partito lo scorso marzo, si chiude nel mese di ottobre con due appuntamenti molto importanti: dal 16 al 20 ottobre ritorna in Sardegna per la seconda volta nel 2022 la Carovana della Prevenzione, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia che offre ad un pubblico sempre più ampio visite specialistiche ed esami diagnostici in ambito senologico e ginecologico per la prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. La Carovana della Prevenzione, con il supporto sanitario dei medici del Mater Olbia Hospital, effettuerà ad ottobre le seguenti tappe: Ittiri, Alghero, Tonara, Lanusei e Olbia, mentre i comuni di Calangianus, Buddusò, Luogosanto e Bonorva sono stati raggiunti dalle Unità Mobili di Komen Italia lo scorso marzo anche grazie al contributo di Fasda, Unisalute e De Vizia Transfer.

Il 22 ottobre ad Olbia è in programma la seconda edizione della Passeggiata in Rosa in collaborazione con Il Comune di Olbia, l’Avis Olbia, la Banda Felicino Mibelli e il Gruppo Falk Olbiese. Attesa anche la partecipazione amministrazione comunale con il coinvolgimento delle associazioni sportive attive nel Comune di Olbia. “Alla professoressa Giorgia Garganese Direttore delle Unità di Ginecologia e Senologia, al dottor Pierluigi Rinaldi Direttore dell’Unità di Radiologia e a tutti i loro collaboratori vanno i miei più sentiti ringraziamenti per aver portato avanti anche quest’anno un progetto dal così grande valore umano e sociale in un momento storico in cui la sanità della Gallura si trova a fronteggiare gravi criticità e ritardi diagnostici” afferma, Marcello Giannico amministratore delegato del Mater Olbia Hospital.

La professoressa Giorgia Garganese promotrice insieme al dottor Pierluigi Rinaldi del progetto “Mater&Komen – 8 mesi in rosa” afferma che “Siamo particolarmente orgogliosi che l’edizione 2022 abbia raggiunto risultati così importanti anche grazie ad una rinnovata risposta del territorio e all’attività delle 32 volontarie sarde di Komen Italia, in particolare a Cristina Senes che coordina per l’Associazione il progetto.”

“Siamo felici di rinnovare per il secondo anno consecutivo il nostro impegno in un territorio particolarmente sensibile alla tutela della salute femminile. Con le nostre Unità Mobili ad alta tecnologia abbiamo potuto offrire gratuitamente esami diagnostici a quelle donne che hanno maggiore difficoltà a proteggere la propria salute.” – afferma la Prof.ssa Daniela Terribile, Presidente di Komen Italia.

I fondi raccolti con l’edizione 2022 di “Mater & Komen – 8 Mesi in Rosa” continueranno a rafforzare le sinergie sul territorio di Komen Italia e Mater Olbia Hospital per incrementare le attività di prevenzione gratuite volte a recuperare i ritardi causati dalla pandemia.

