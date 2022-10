Blitz nel laboratorio di marijuana a Telti: sei arresti e una denuncia

In un’azienda agricola di Telti la lavorazione della marijuana

Blitz dei carabinieri di Olbia in un’azienda agricola di Telti trasformata in un laboratorio per la lavorazione della marijuana. L’operazione si è conclusa con sei arresti, una denuncia e il sequestro di una grossa quantità di droga. I militari sono intervenuti in località Andrieddu dopo aver notato movimenti sospetti intorno a una casa di campagna.

Durante il blitz hanno colto in flagranza quattro persone impegnate a lavorare la marijuana. In un capannone c’erano diversi teli riempiti con le infiorescenze già essiccate e pronte per il successivo confezionamento. Ma c’erano anche svariate centinaia di piante appese a un sistema di fili, oltre al materiale di scarto inerente alla lavorazione. Nell’area c’erano anche numerosi ventilatori ed essiccatori ancora in funzione al momento dell’intervento, nonché tutti gli strumenti utili per il confezionamento dello stupefacente.

Per produzione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio in concorso, il tutto aggravato dall’ingente quantità di sostanza sequestrata, sono state arrestate sei persone. Si tratta delle quattro impegnate nella lavorazione, del proprietario del capannone e di suo figlio. Sul posto c’era anche una figlia, ma per lei è scattata solo una denuncia. I sei arrestati si trovano adesso nel carcere di Bancali.

