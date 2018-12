Golfo Aranci, grande successo del viaggio per famiglie a Leolandia

La lettera aperta di chi ha partecipato al progetto.

Siamo i viaggiatori che hanno preso parte al progetto “Viva la Famiglia – Andiamo tutti a Leolandia” organizzato dal Comune di Golfo Aranci e dall’Avis locale, dal 7 al 10 dicembre 2018.

Un progetto che ha riscontrato un grande successo e una adesione molto partecipata arrivando quasi a coinvolgere circa 300 partecipanti golfarancini. Al ritorno da questo viaggio abbiamo ritenuto fondamentale condividere e divulgare questa fantastica esperienza, un viaggio per tutta la famiglia dove genitori e figli hanno potuto trascorrere del tempo insieme all’insegna della tranquillità riassaporando il piacere dello stare insieme fuori dai ritmi della quotidianità.

Non avevano idea di come sarebbe stato questo progetto messo in campo dal Comune, ma ci siamo da subito trovati a vivere una esperienza appagante e anche la destinazione scelta si è dimostrata azzeccata: un parco divertimenti per bambini, ma a misura di famiglia dove è stato possibile trascorrere ore in autonomia dal resto del gruppo e ritrovarsi poi tutti insieme per condividere esperienze ed emozioni.

Siamo veramente felici di aver partecipato a questo viaggio; è stata un’occasione per staccare dalla frenesia della vita di ogni giorno e di riappropriarsi del tempo con la propria famiglia, ma anche e soprattutto di vivere alcuni momenti aggreganti fra cittadini che condividono la stessa realtà e le stesse problematiche, confrontandosi su gli argomenti che riguardano l’educazione dei figli, la scuola, il tempo libero.

Un plauso lo vogliamo rivolgere proprio al sindaco, all’amministrazione e a tutta la macchina organizzativa, all’Avis di Golfo Aranci e ai dipendenti comunali che si sono prodigati affinché il tutto fosse organizzato e scorresse nel migliore dei modi, assaporando il piacere di affidarsi e dedicarsi esclusivamente alla famiglia. I momenti di socializzazione e di arricchimento personale sono stati appaganti ed emozionanti, dal viaggio in nave, ai trasferimenti in bus, alla visita al parco sino ai momenti più conviviali dei pasti che hanno trasformato un semplice viaggio in un’esperienza di vita.

Auspichiamo vivamente che questo non sia un progetto chiuso, ma bensì una sia un’esperienza da proseguire e da ripetere, per conto nostro ci attiveremo affinché l’amministrazione comunale sia sempre sensibile a programmare attività aggreganti e socializzanti riuscite come questa e che tale progetto possa servire come guida anche ad altre piccole comunità facilitando percorsi dedicati alla famiglia, ai suoi valori e alla riscoperta del piacere dello stare insieme.

I 280 viaggiatori del progetto “Viva la Famiglia – Andiamo tutti a Leolandia”.

(Visited 60 times, 60 visits today)