Installate le nuove telecamere a La Maddalena.

È stata completata a La Maddalena l’installazione di 14 telecamere che, aggiunte alle 11 già operative, garantiscono un’ampia copertura che va dalla rotatoria di via Ammiraglio Mirabello fino a Cala Gavetta, comprendendo anche gran parte del centro storico. L’intento dell’amministrazione comunale è quello di garantire l’incolumità delle persone, la sicurezza stradale e la tutela del patrimonio pubblico e privato.

Negli ultimi anni la presenza delle telecamere ha costituito un forte deterrente contro gli atti vandalici. In previsione c’è un ulteriore intervento che prevede l’installazione di nuove telecamere. L’utilizzo degli occhi elettronici servirà sia come ausilio nell’attività di prevenzione sia per individuare i responsabili di eventuali reati.

