Un calendario per raccontare Telti e la festa patronale di Santa Vittoria

Un calendario che racconta le storie di 4 generazioni.

Da sabato 15 dicembre sarà disponibile il nuovo calendario di Telti 2019, intitolato “Bisai”, il progetto di narrazione fotografica realizzato dal Comitato per i Festeggiamenti di Santa Vittoria e Santa Anatolia 2019 (Classi 1979 – 1994).

Grazie alla collaborazione con la fotografa professionista Giusy Blandamura, il comitato, presieduto dal direttivo tutto al femminile composto dalla Presidentessa Virginia Pirina, Daniela Addis ed Elisabetta Vignoli, ha pensato di “donare un prezioso ricordo del nostro tempo alle famiglie teltesi attraverso un calendario che racconta delle storie di Telti lunghe quattro generazioni”. I 12 mesi del calendario 2019 saranno così narrati grazie ad immagini di legami speciali, quelli tra i bisnonni e i pronipoti.

La distribuzione comincerà sabato 15 dicembre dopo la Messa delle ore 18, in concomitanza con l’accensione dell’Albero di Natale nel cortile della Chiesa Santa Vittoria organizzata dalla Pro Loco e dalla Parrocchia Santa Vittoria, in collaborazione con le associazioni del paese.

Il prossimo appuntamento sarà per il 23 dicembre, giorno in cui per, la prima volta a Telti, si festeggerà Santa Vittoria con una processione in onore della Santa patrona, come avvenuto il 10 Luglio per Santa Anatolia, l’altra Santa patrona di Telti.

(Visited 45 times, 45 visits today)