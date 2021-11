L’ufficio turistico a Golfo Aranci.

Uno degli obiettivi del programma elettorale del sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas, è stato raggiunto. Finalmente anche la città gallurese potrà avere un proprio ufficio turistico.

L’ufficio turistico.

“Nonostante tutto siamo riusciti a creare per la prima volta nella storia di Golfo Aranci un ufficio turistico che coordinerà l’offerta informativa turistica di tutto il territorio – spiega l’assessore al Turismo Luigi Romano -. Fin dal primo momento il mio impegno è stato quello di valorizzare le tante iniziative turistiche che abbiamo impostato nel corso degli anni”.

Mancanza di risorse umane.

Il Comune soffre la mancanza delle risorse umane interne alla pianta organica comunale, e per questo motivo si è reso necessario affidare tutti i servizi ad imprese esterne. Affidamenti che potevano avvenire dopo l’approvazione del bilancio preventivo di ogni anno, comportando l’apertura dell’infopoint a stagione già iniziata con un orizzonte temporale di lavoro strettissimo che non consentiva una gestione coordinata e puntuale dell’informazione turistica.

Si è quindi riusciti a superare queste problematiche grazie ad un impegno costante e di alta qualità da parte degli uffici comunali, che legati ad una strategia finanziaria pluriennale ha consentito di affidare triennalmente i servizi di promozione e di informazione turistica.

L’immagine turistica.

“Siamo consapevoli che questo risultato è il primo livello di un’immagine turistica, al quale occorre subito integrare una strategia legata al posizionamento sul mercato e alla definizione di alcuni prodotti turistici unici di Golfo Aranci – afferma il sindaco Mario Mulas -, ma ritengo sia fondamentale evidenziare con forza che non ci siamo mai fermati e che stiamo portando avanti una ad una le iniziative concordate con i nostri imprenditori”.

“Siamo già al lavoro per coordinare l’apertura prevista nella prossima primavera dell’ufficio turistico e alla definizione dei nuovi progetti che verranno illustrati e anticipati alle imprese turistiche entro la fine dell’anno in modo da consentire sinergie e strategie di informazione turistica condivise, mentre sono già iniziati i lavori per quanto riguarda la promozione che verrà fatta valorizzando quanto già esistente sul territorio e attraverso l’impiego di influencer che presenteremo più avanti”, conclude l’assessore al Turismo Luigi Romano.

Per maggiori informazioni: info@golfoarancimonamour.it