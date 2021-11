La situazione dei comuni in Gallura.

Si spopola sempre di più anche l’interno della Gallura, con interi paesi che continuano a svuotarsi. Un trend comune a tutta la regione, dove il numero di abitanti sfiora un milione e mezzo di residenti. E’ lo scenario rivelato dall’ultimo censimento di Istat risalente al mese di agosto.

In Gallura a crescere significativamente sono soprattutto Olbia e Arzachena. La prima da gennaio ad agosto ha acquisito circa 200 abitanti in più, sfiorando i 61mila residenti, con un ritmo di crescita di 1000 abitanti ogni 10 anni. Una tendenza inversa alla situazione del resto della Gallura, dove interi paesi stanno scomparendo, sia perché sempre più abitanti si spostano verso le città più grandi, sia a causa del numero dei morti che supera quello delle nascite.

Città medio grandi come Tempio continuano a perdere un centinaio di abitanti all’anno, mentre Arzachena, uno dei centri più ricchi dal punto di vista economico, continua a registrare un aumento, seppur lieve, della popolazione, avvicinandosi ai 14 mila, con i suoi 13.484 residenti. La vicinanza con la Costa Smeralda e con le maggiori opportunità offerte dai centri più grandi, influenza l’incremento demografico, che spiega perché negli altri centri più interni della Gallura, la situazione è, invece, opposta.

Allo stesso modo si comprende come mai paesi come Santa Teresa di Gallura, non abbiano subito lo stesso decremento della popolazione, ma, anzi, il numero degli abitanti sia aumentato di 50 unità, con 5151 residenti. Le maggiori opportunità offerte dai paesi costieri, offrono maggiori opportunità economiche e, di conseguenza, spingono la popolazione a stabilirsi in questi centri. Pressoché stabile è il numero dei residenti di San Teodoro, con 5038 persone, Loiri Porto San Paolo e Budoni, con un leggero incremento e Badesi, dove gli abitanti passano da 1854 a 1861.

Tuttavia, perdono abitanti Palau, La Maddalena, dove gli abitanti scendono drasticamente verso i 10mila. I paesi galluresi più penalizzati risultano essere soprattutto quelli più “interni”, ovvero più distanti dal mare. Si tratta di Luras, che passa da 2471 a 2451, Luogosanto, che a gennaio registrava 1854 abitanti contro 1837 di agosto. Perdono popolazione anche Calangianus, da 3919 a 3894, Buddusò, che a gennaio aveva 3699 e nell’ultimo censimento 3675 e Bortigiadas, che ha perso 10 abitanti in pochi mesi.

Più o meno stabile, invece, è Monti, con 2372 abitanti, Aglientu, che perde solo 9 abitanti, Sant’Antonio e Trinità D’Agultu ma ha subito un decremento anche Golfo Aranci, che è passata da 2405 a 2395 abitanti. Un lieve aumento di popolazione si registra a Padru, dove dai 2074 si passa ai 2081 abitanti. Uno spopolamento, che preoccupa e che necessita di spiegazione e soluzioni da intraprendere.

“Questa situazione è data dalla mancanza di lavoro in molte realtà – spiega l’assessore regionale degli Enti Locali Quirico Sanna -. Se si creano le opportunità di sviluppo si creano le condizioni economiche per restare. Per arginare questo fenomeno, si dovrebbero mettere in campo delle iniziative. Alcune le stiamo già portando avanti, ad esempio con il Piano Casa, a livello urbanistico, o con il Pnrr per creare quelle infrastrutture importanti per dare alla Gallura e al resto dell’Isola una rete di collegamenti efficaci, per raggiungere più facilmente le sedi di lavoro. Ad esempio, se a Tempio ci fosse una rete stradale di livello non si assisterebbe al calo demografico che sta subendo. Ecco perché è importante investire anche nel settore dei trasporti, ma non dimentichiamoci l’importanza di creare l’occasione per rendere il territorio attrattivo tutto l’anno, grazie alle bellezze paesaggistiche oltre al mare, per colmare il gap demografico ed economico che c’è tra l’interno della Sardegna e le coste, guardando a realtà come l’Umbria, dove c’è turismo tutto l’anno”.