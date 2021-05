I vip dello spettacolo promuovono con On Air la bellezza di Golfo Aranci

Il press tour On Air di Golfo Aranci.

Golfo Aranci con il press tour On Air ha spalancato le finestre del suo territorio a tutto il mondo. Tra i personaggi Vip, l’attore Andrea Roncato, il presentatore Beppe Convertini, la giornalista Morena Zapparoli e lo speaker radiofonico Marco Baldini.

Ognuno, di loro ha lasciato la sua testimonianza delle bellezze e delizie enogastronomiche degustate durante l’arco dell’intensa giornata. Questa, partita con un’escursione presso il santuario della Madonna di Bonaria, dove tutti sono stati conquistati dal panorama mozzafiato e affascinati dal racconto della guida.

Il soggiorno è stato ricco di escursioni per via mare e terra alla scoperta delle bellezze del luogo, all’insegna dell’integrazione con la popolazione del posto. Alla conclusione del press tour On Air, il sindaco Mario Mulas ha affermato: “L’inizio di questa stagione estiva si è aperta sotto tutti i buoni auspici, ringrazio On Air e i suoi Vip ambasciatori che hanno mostrato e valorizzato tutto il territorio golfarancino”.

“Questo evento parte da Golfo Aranci ed arriva – commenta l’ideatore di On Air, Nuccio Merone – grazie alla sua organizzazione e ai suoi ambasciatori Vip in tutto il mondo. Abbiamo, così avuto modo in questi giorni, di raccontare il territorio attraverso la sua bellezza, la cultura e promosso l’enogastrononima”. Mentre il professor Carlo Mercetti, ha sottolineato: “L’importanza del turismo golfarancino è uno dei tesori di quest’isola meravigliosa che è la Sardegna”.

