Influencer e vip alla scoperta delle bellezze di Golfo Aranci con On Air

Il press tour Golfo Aranci on Air.

Golfo Aranci si prepara a dare il via alla stagione estiva con diverse iniziative per promuovere il territorio. Il Press Tour “Golfo Aranci On Air”, è un’immersione nella cultura e nella bellezza di Golfo Aranci, che ogni anno è tra le mete più richieste del turismo italiano.

Golfo Aranci on air è un’experience unica per ripartire dopo un periodo difficile. Durante le giornate del 22, 23, 24 Maggio, il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas e alcuni amministratori comunali sono lieti di accogliere ospiti, giornalisti e personaggi vip alla scoperta delle eccellenze del luogo.

“On Air è nato qualche tempo prima del lockdown del 2020 – spiega il sindaco Mario Mulas . È un’experience per promuovere la bellezza, la genuinità, le tradizioni e la cultura di Golfo Aranci, attraverso la stampa e i vip, che con i loro canali social racconteranno e saranno gli ambasciatori per divulgare il territorio. On Air mostra Golfo Aranci ai turisti che la scelgono come meta e, oltre all’offerta della bellezza e della cucina locale, ci si può fermare nelle nostre strutture per vivere un soggiorno indimenticabile”.

Il programma.

L’appuntamento per il primo giorno il 22maggio alle ore 18 è alla conferenza stampa di apertura, alla presenza del sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas insieme al assessore Luigi Romano che daranno il benvenuto a questo soggiorno per dare il via a questa meravigliosa esperienza.

Tutti i presenti saranno allietati dall’esibizione di un cantante sardo, che darà ai presenti un primo assaggio della cultura musicale del territorio. Oltre ai giornalisti, interverranno: il l’attore Andrea Roncato, la giornalista tv Morena Zapparoli e il conduttore Rai Beppe Convertini.

L’immersione nella natura e nella storia del territorio caratterizzerà la giornata del 23 maggio. I giornalisti e i gli influencer e personaggi tv, Biagio D’Anelli, Elena Morali e Mercedes Henger, per poi essere condotti da una guida esperta, in un’escursione a Capo Figari. Dal famoso promontorio calcareo all’affascinante colonia stanziale di delfini, che da tempo è presente a Golfo Aranci.

In serata, si svolgerà un Talk Show dove interverranno alcune personalità dell’amministrazione comunale, i personaggi vip e l’esperto di turismo Carlo Marcetti. Sarà un momento di condivisione e confronto delle esperienze vissute durante il giorno, alla scoperta delle bellezze che caratterizzano Golfo Aranci.

La giornata del 24 maggio sarà dedicata alla scoperta della quotidianità di Golfo Aranci, con la guida turistica che mostrerà il mercato, le bellezze del borgo ai giornalisti e ai personaggi Vip, tra cui Lory Del Santo, Marco Baldini e il campione Stefano Tacconi il mago Heldin.

L’appuntamento serale vedrà tutti impegnati in uno show cooking, per la preparazione della tradizionale Zuppa di Pesce alla Golfarancina, una ricetta antica del borgo gallurese e lo spettacolo del mago Heldin.

