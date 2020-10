La visita del console onorario ucraino a Golfo Aranci.

Visita a Golfo Aranci del console onorario ucraino Anthony Grande accompagnato da una delegazione di ucraini che vivono e lavorano da tempo nel comune.

Nel corso del cordiale incontro che si è tenuto in Municipio alla presenza del sindaco Mario Mulas si è avuto modo di discutere e approfondire diverse tematiche che riguardano la comunità ucraina presente in Gallura e nel nostro Paese. “Siamo entrambi certi che dal dialogo e dal confronto fra gli uomini possano solo nascere buone iniziative per il benessere e per il progresso di ogni comunità”, ha commentato Mulas.

