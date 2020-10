Le lezioni senza mascherina in una scuola della Gallura.

Classi in quarantena in Gallura ed insegnanti “ribelli”. In una scuola di un comune vicino a Olbia i genitori segnalano che alcune maestre non indossano la mascherina durante le lezioni, pur stando a contatto molto spesso con gli alunni.

Il rifiuto di indossare la mascherina è perfino all’interno delle aule, durante le spiegazioni e davanti alla presenza di numerosi bambini. Quello che sta accadendo in questa scuola elementare sta provocando la rabbia delle famiglie, che scrupolosamente mandano i loro bambini a scuola con la mascherina, dicono.

Una situazione che fa il paio con le classi messe ultimamente in quarantena in diversi istituti, per la presenza di un alunno positivo. Ed è anche per questo che la preoccupazione dei genitori, di fronte al comportamento presunto di questi maestri, è doppia.

(Visited 351 times, 351 visits today)