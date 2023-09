La ristrutturazione di un’abitazione può essere un percorso entusiasmante, ma porta con sé una certa dose di stress e ansia. Fortunatamente, affidarsi a un’impresa esperta, come Edil Rocchi, può rendere l’intero processo un’esperienza eccellente. La competenza e la serietà di un’azienda di costruzioni è fondamentale per iniziare con il piede giusto. A Roma, quando si parla di ristrutturazione appartamenti, Edil Rocchi rappresenta una solida realtà da considerare. Questa azienda diventa un prezioso partner che guida il cliente passo a passo in una meravigliosa avventura che si traduce in una casa completamente rinnovata e un cambiamento sostanziale. Il cambiamento, di qualsiasi genere, è sempre stimolante, soprattutto quando coinvolge l’ambiente domestico.

Ristrutturazione appartamenti Roma: I servizi di Edil Rocchi



Edil Rocchi offre una gamma di servizi integrale a tutti i clienti. Ogni progetto di ristrutturazione inizia con un sopralluogo gratuito, fondamentale per valutare lo stato dell’immobile. Tra i vari servizi offerti dalla ditta, figurano il computo metrico, il capitolato di lavori, il contratto con data precisa di inizio e fine lavori, nonché il rispetto del programma delle lavorazioni e il rilascio di tutte le certificazioni di legge. Su richiesta del cliente, l’azienda può anche assumere la direzione lavori. Tutte le opere sono coperte da una garanzia decennale. Tutti questi servizi di qualità sono essenziali per intraprendere in tutta sicurezza la ristrutturazione di un’abitazione.

Affidabilità e creazione di valore: pilastri di Edil Rocchi



La ristrutturazione di un appartamento può essere sia una sorgente di gioia che di stress. Ecco perché è essenziale avere un partner affidabile come Edil Rocchi, un’impresa esperta nel settore e impegnata a rispettare ogni aspetto dell’accordo. Edil Rocchi si impegna a rispettare i tempi stabiliti evitando errori sugli ordini che potrebbero ritardare la consegna. Inoltre, azione fondamentale, l’azienda non supera il budget concordato, un punto molto importante da tener in considerazione prima di iniziare una ristrutturazione. Infatti, determinare il budget è essenziale. Ogni cliente deve avere chiara la cifra massima che intende spendere e deve comunicarlo all’impresa di ristrutturazione per evitare brutte sorprese.

