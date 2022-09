Maniglie Martinelli: cosa sapere sul rapporto qualità/prezzo

Quando si arreda una casa, uno studio o qualsiasi edificio è importante prestare attenzione ai particolari. Dopo aver deciso le cose più importanti, come lo stile dell’arredamento, il materiale dei serramenti o il colore delle pareti, ci si può soffermare su altri dettagli come le maniglie. Ogni porta, infatti, che sia quella principale, quella degli armadi o delle stanze, presenta una maniglia. Indispensabili per chiudere o aprire un’anta oppure una porta, le maniglie Martinelli non sono solo utili strumenti ma anche elementi di design, come si può vedere su https://www.dndhandles.it/, dalle forme e i colori differenti, in base allo stile che si vuole adottare. I dettagli nell’arredamento possono fare la differenza e rendere più particolare qualsiasi angolo della casa, per questo le maniglie devono essere scelte accuratamente. Oltre ad abbellire qualsiasi porta, si usano anche nelle finestre e in altri elementi della casa, quindi il consiglio è quello di sceglierle tutte nello stesso stile. Ad esempio, se decidiamo di optare per una maniglia dal design geometrico per la porta d’ingresso, evitiamo di selezionarne una dalle forme morbide per le finestre: il contrasto sarebbe troppo grande. Più c’è continuità, più sarà facile arredare tutta la casa nel modo giusto, tenendo sempre una certa coerenza.

Come scegliere le maniglie giuste

Le maniglie vanno scelte sempre di pari passo con la porta o l’anta, in modo da valutare se si abbina correttamente. Prima di fare l’acquisto, consideriamo se si tratta di maniglie interne o esterne, se devono essere orizzontali, verticali oppure a scomparsa. Possiamo dire che le maniglie si dividono in tre categorie principali: maniglia con placca lunga, maniglia con rosetta e bocchetta, maniglia a incasso. Ognuna di queste ha delle differenze a livello di design e vanno scelte in base al tipo di porta in cui andranno inserite. Anche il materiale ha la sua importanza: ad esempio, se ci piace il legno, possiamo scegliere maniglie con finitura in bronzo o in oro, da abbinare a delle tonalità scure, oppure maniglie in acciaio lucido se la porta presenta un legno chiaro. Il colore della maniglia non deve essere troppo simile a quello della porta, altrimenti andrà a creare un effetto confuso.

I serramenti bianchi con anta liscia prediligono maniglie con linee geometriche e regolari in finitura acciaio lucido o satinato, per un effetto minimale e moderno. Questo stile è quello più apprezzato, perché è facile da replicare e non è impegnativo come quello classico, che però può dare un effetto più romantico e vintage. Chi ama lo stile shabby chic può puntare su maniglie con impugnatura in ceramica bianca, perfette per uno stile dal gusto retrò. Il discorso è differente per quanto riguarda le porte colorate: è importante scegliere una tonalità dominante, in modo da dare armonia ai diversi elementi, senza creare un mix di colori troppo differenti. Per scegliere la maniglia adatta ci vuole un pizzico di creatività e originalità, se non siamo in grado di fare questo lavoro da soli è meglio rivolgersi ad un professionista, che creerà per noi gli abbinamenti migliori tra cui scegliere.

Perché acquistare le maniglie Martinelli

Non basta però che una maniglia sia bella e in sintonia con le nostre porte, deve essere anche di qualità. Ogni giorno apriamo e chiudiamo le porte, le ante o le finestre attraverso le maniglie, per questo devono essere solide, in modo da non rovinarsi subito e fare correttamente il loro lavoro. Le maniglie Martinelli puntano proprio sulla qualità oltre che sul design, perché se non si scelgono buone materie prime, non si potrà avere un prodotto duraturo. Acquistare un prodotto artigianale e Made in Italy vuol dire puntare sul territorio, e quindi prima di tutto fare una scelta sostenibile, e inoltre avere a disposizione delle maniglie funzionali, pratiche, durevoli nel tempo nonostante il frequente utilizzo.

Quando compriamo dei complementi d’arredo come le maniglie, soffermiamoci a leggere la storia del brand, il lavoro che c’è dietro alla progettazione e quali sono i suoi valori. Questo può incidere sulla nostra scelta, perché ogni azienda ha una sua filosofia e i suoi prodotti sono un riflesso di essa. Investire in un prodotto di qualità magari vuol dire spendere un po’ di più all’inizio, ma poi saremo contenti di avere delle maniglie di qualità e durature.