Ordinanza del sindaco di Arzachena per la cura dei corsi d’acqua contro il rischio alluvione

Il rischio alluvione è elevato e il Comune di Arzachena corre ai ripari ordinando la pulizia di 21 corsi d’acqua. Il sindaco Roberto Ragnedda ha firmato un’ordinanza che dispone “taglio e rimozione della

vegetazione insistente negli alvei dei corsi d’acqua del territorio comunale”. L’obiettivo è quello di prevenire fenomeni di esondazione e allagamento, grazie alla drammatica esperienza del novembre 2013.

“La presenza di vegetazione umida all’interno del letto dei corsi d’acqua al verificarsi di fenomeni

meteorologici anche di moderata entità – si legge nell’ordinanza -. aumenta il rischio di piena ed esondazione degli stessi corsi d’acqua sopra individuati e come diretta conseguenza la pericolosità potenziale nei confronti della collettività“. Nell’atto firmato dal sindaco si ricorda che “l’evento alluvionale del novembre 2013 ha dimostrato la vulnerabilità delle zone interessate”. Viene ricordato, soprattutto, che sta arrivando l’autunno “in cui sono maggiori le probabilità del verificarsi di eventi meteorologici intensi“

Questi i corsi d’acqua che gli uffici hanno indicato per le pulizie urgenti:

Affluenti sinistra rio San Pietro (località Pastura),

zia Milano e via Gallura,

rio San Pietro nord,

rio San Pietro sud,

Cudacciolu, riu de Li Rui (Fiamma 2000),

Bucchilangu,

via Pitagora,

Naseddu (riu di Li Tauli),

Naseddu (affluente riu di Li Tauli),

viale Costa Smeralda,

Stazzu Malchittu,

Cala Bitta,

Cannigione via Giacomo Orecchioni,

via Amalfi Cannigione,

Cannigione via Normandia,

Ecocentro Cannigione,

La Punga,

Laconia,

Pevero,

Santa Teresina.